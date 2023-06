Giornate di sensibilizzazione alle diversità

MONTECILFONE. Due eventi di grande successo per la Giornata di sensibilizzazione alle diversità, prima a Petacciato, lo scorso 31 maggio, quindi a Montecilfone, nell'ambito dell'istituto comprensivo Vincenzo Cuoco. «Tutti gli studenti, dai bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia, tutte le classi della primaria e della secondaria di primo grado, hanno partecipato alla lezione tenuta dall'insegnante Flora Ricca, e dal responsabile dell'ente di formazione Ierfop, Enzo Chiovitti.

I ragazzi sono stati guidati nella riflessione dalla docente Ricca, che ha proposto un percorso atto a spiegare il significato vero del termine inclusione e cosa fare in particolar modo a scuola per poter essere realmente inclusivi. Una lezione di vita, l'intervento di Enzo Chiovitti, nel raccontarsi quale disabile sensoriale in un tempo in cui non essendoci leggi a tutela dell'inclusione, la sua unica possibilità era l'istituto. Un messaggio chiaro ai ragazzi di ogni età, rispettatevi nelle vostre diversità, aiutatevi, collaborate, tutti abbiamo bisogno dell'altro con cui confrontarci, nessuno basta da solo neanche a sé stesso. L'incontro si è concluso, dopo aver mostrato il materiale tiflodidattico per la lettura, la scrittura, il disegno, con una dimostrazione pratica dell'uso del bastone bianco che rende possibile ai disabili visivi l'autonomia negli spostamenti, Nel pomeriggio l'apertura della mostra di materiale didattico inclusivo ha permesso agli studenti di sperimentare come tale materiale si prestasse non solo ad essere visto ma anche ad essere esplorato con le mani senza vedere. Gran divertimento per i bambini che hanno giocato a Memory, Forza 4, "ad occhi chiusi" utilizzando per una volta il solo tatto.

Gli organizzatori hanno ringraziato le studentesse dell'Unimol che hanno collaborato coi loro lavori per rendere possibile tale importante percorso di sensibilizzazione. In occasione della giornata di ieri, presso la scuola primaria di Montecilfone è stata ospitata anche la mostra di materiale didattico inclusivo realizzato dalle studentesse del Tfa dell’Università degli studi del Molise. «Un’occasione unica ed un onore per la nostra comunità. Ringrazio la nostra dirigente, la professoressa Flora Ricca e il responsabile di Ierpof Enzo Chiovitti per la bella opportunità che ci hanno regalato, con la mostra aperta al pubblico dalle 15 alle 18».

Galleria fotografica