Colletorto festeggia lo scudetto del Napoli

COLLETORTO. Un paese che si veste dei colori del Napoli, campione d'Italia. Persone di ogni età, e di ogni generazione, hanno partecipato alla festa organizzata per festeggiare anche a Colletorto il terzo scudetto.

Il programma ha previsto il ritrovo alla scalinata di Sant'Alfonso de Liguori, a seguire la deposizione di fiori presso la statua di Padre Pio per ricordare in preghiera tutti i tifosi del Napoli saliti in Cielo. Non sono mancati un piccolo rinfresco e una foto celebrativa. Colori, luci, fuochi d'artificio, la sfilata, cori, canzoni e tutto l'entusiasmo che sa sprigionare con tutto il cuore il tifoso del Napoli. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno partecipato, in particolare tutti i cittadini che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di un evento che resterà nel cuore di tutti i tifosi.

Prossimo appuntamento... un ritrovo ai piedi del Vesuvio, nei quartieri spagnoli, per cantare tutti insieme... "Napoli, Napoli, Napoli...".

Galleria fotografica