L'ultimo saluto alla professoressa Lina Tartaglia

LARINO. Una triste notizia ha colpito il mondo dell’istituzione scolastica larinese, la storica professoressa di italiano del liceo classico D’Ovidio, Lina Tartaglia, meglio conosciuta con il cognome da sposata, Picucci, è venuta a mancare nelle scorse ore. La prof, entrata giovanissima nel mondo della scuola, una volta giunta a Larino, nel tempo, ne era diventata una vera e propria istituzione. Dall’alto della sua sapienza ed elevata preparazione, ha contributo, senza ombra di dubbio, a crescere generazioni di studenti del glorioso liceo classico frentano. Indimenticabile il suo stile, indimenticabili quei suoi occhiali leggermente oscurati, il suo rossetto sempre perfetto, ed in mano, in un tempo in cui a scuola era concesso, la sua Marlboro rossa fumata come un rito, magari ad ogni cambio di ora.

L’annuncio della sua morte è stato dato dal marito, dai figli, dalla nuora, dai fratelli e dai suoi nipoti. I funerali si stanno svolgendo ora, nella Cattedrale.

A Dio cara prof, a nome dell’intera redazione porgo le condoglianze alla famiglia, conservando per sempre ricordi indelebili di una cultrice della materia che ha lasciato in tutti coloro che l’hanno conosciuta basi importanti del loro futuro.