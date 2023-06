Infiorata Serrana 2023

SERRACAPRIOLA. Anche quest’anno il 10 e l’11 giugno lungo il viale di Serracapriola si svolgerà la 4º edizione della nostra tradizionale infiorata, ma proviamo a scoprire cosa c’è dietro questa festività.

L’infiorata rappresenta un momento di aggregazione per adulti e bambini, i giorni prima vengono preparate le basi da poter realizzare delle vere e proprie opere d’arte con il sale colorato; la sera del 10 Giugno una parte del viale verrà chiuso al traffico per poter lavorare in sicurezza e poter colorare di mille colori le nostre strade, oltre ai gruppi che svolgeranno la loro opera d’arte, ci sarà anche della musica dal vivo della “Street Band” di San Severo diretta dal maestro Antonello Ciccone.

Il lavoro viene diviso in gruppi, tenendo conto del tema religioso della ricorrenza, di fatti l’11 giugno alle ore 19.30, giorno del Corpus Domini si porta in processione l’ostia consacrata che viene racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino ed esposta ai fedeli.