Rinviata a venerdì l'inaugurazione del campo da basket

TERMOLI. Si comunica che l’inaugurazione del nuovo campo da basket del quartiere di San Pietro e Paolo, inizialmente prevista per domani, è stata rinviata a venerdì 16 giugno 2023 alle ore 9,30 a causa dell’indizione della giornata del lutto nazionale per la scomparsa dell’ex Premier Silvio Berlusconi prevista per mercoledì 14 giugno 2023.

All’inaugurazione del campo da basket saranno presenti il Sindaco Francesco Roberti e gli amministratori comunali.