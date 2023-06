Incontro di formazione per volontari Caritas

LARINO. Noi più, valorizza te stesso, valorizza il volontariato. Incontro di formazione per volontari Caritas come momento conclusivo di un anno di servizio ai poveri, formazione e riflessioni sulla valorizzazione di sé e restituzione come valore di servizio verso i fratelli e le sorelle in difficoltà.

Si svolgerà sabato 17 giugno 2023, a Larino, nella casa di formazione diocesana "San Giovanni XXIII" a partire dalle 17. Interviene Sonia Sdrubolini della Caritas di Senigallia.