"Pietro Ramaglia" a Portocannone

PORTOCANNONE. Questa sera, dalle 18.30, a Portocannone, approda il ciclo di presentazione del saggio curato da Gabriella Paduano e di Padre Tamilia. Un appuntamento illustrato dall’assessore comunale alla Cultura Valentina Flocco. «Molisani che scrivono di molisani: Pietro Ramaglia era un medico originario di Ripabottoni che esercitò a Napoli nella prima metà dell’800, distinguendosi per i risultati che raggiunse grazie a un metodo di studio e di indagine delle malattie che fu riconosciuto come rivoluzionario.

Siamo in un’epoca in cui la medicina brancolava decisamente nel buio e continuava ad essere ancora piuttosto vicina alla stregoneria, quando non si atteneva ai precetti religiosi in materia di scienza (il tutto peraltro con risultati aberranti). Un periodo storico in cui lo Spirito, a cui si doveva il permanere in vita, si riteneva albergasse nel cervello, in cui lo squilibrio tra gli umori era ritenuta la causa di tutti i mali, in cui le uniche terapie riconosciute e praticabili erano del genere del salasso, del sanguisugio o dell’emetico (per riequilibrare gli umori, appunto, e che finivano inevitabilmente per accelerare la dipartita del malato).

In questo contesto storico Pietro Ramaglia riparti da zero, dall’osservazione dei corpi sul tavolo settico, giungendo ad un grado di comprensione della scienza medica e delle patologie a cui mai si era neanche pensato (viene tra l’altro riconosciuto come uno dei padri della semeiotica medica). Numerose le pubblicazioni, successo anche a Corte: fu scelto come medico personale del Re di Napoli, Ferdinando II.

Della sua vita, dei sui studi, delle sue opere caritatevoli nell’esercizio della professione medica e anche delle sue difficoltà - come uomo di Scienza e di Fede - ascolteremo e leggeremo con interesse, consapevoli che la storia della medicina in Italia, anche prima di Antonio Cardarelli e Vincenzo Tiberio, parlava già molisano».