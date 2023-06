Don Dino Iacovone è il nuovo parroco delle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Don Dino Iacovone è il nuovo parroco delle Isole Tremiti. La nomina, decisa da monsignor Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, sarà ufficializzata a breve come il suo insediamento alla guida della nostra comunità. Don Iacovone succede a padre Massimo Hakim, destinato ad altro incarico. Il nuovo parroco, originario di Vico del Gargano, è da nove anni alla guida ella comunità religiosa di Ischitella dove si è distinto per il suo impegno religioso e sociale.

Don Berardino Iacovone è stato ordinato sacerdote nel 2002 dall’allora presule della nostra arcidiocesi, mons. Domenico D’Ambrosio, dopo aver conseguito gli studi teologici, iniziati in prima media, quando decise di entrare in seminario. Ligabue è il suo cantante preferito, colleziona i fumetti di Dylan Dog, ama il calcio (è tifoso del Napoli) ma anche le moto, come dichiarò tempo fa in un’intervista. Prima di Ischitella, è stato vice parroco a Cagnano Varano, Manfredonia e a Vieste. Ora le Isole Tremiti.

Un grazie particolare va a padre Massimo, pastore senza eguali della nostra parrocchia e che continuerà a guidarci fino a settembre. Sacerdote sensibile e molto attento, lascerà un ricordo bellissimo in tutti noi che tanto lo stimiamo e amiamo.