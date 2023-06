Coppa Usconium: il memorial per la maestra Carmela Di Cienzo

GUGLIONESI. Si svolgerà domenica 18 giugno, presso lo stadio "Nicolino Cianci" di Guglionesi, il memorial dedicato alla maestra Carmela Di Cienzo, scomparsa improvvisamente nel 2022.

La maestra Carmela oltre a essere una docente presso l'istituto "Achille Pace" di Termoli, era segretaria e socia fondatore dell’Asd Festìna Lente Usconium di Guglionesi, paese in cui era nata e viveva.

Il trofeo, coppa Usconium, sarà conteso per la categoria Allievi di Futsal (calcio a 5), tra i padroni di casa, la Chaminade Campobasso, il Difesa Grande Termoli e il Frenter Larino.

Lunedì 19, saranno gli esordienti a scendere in campo in un 9 vs 9. Si affronteranno il Memorial, l’Us Bojano, l’Asd Baranello, l’Olimpic Isernia Sant’Agapito e i padroni di casa.

Il torneo è stato ufficializzato dal Comitato Regionale Molise Lnd con del patrocinio del Comune di Guglionesi.