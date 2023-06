Silent Clean Up

TERMOLI. In occasione del Termoli Comics & Games, Plastic Free risponde presente. La delegazione molisana ha organizzato alle 8.30, una passeggiata ecologica dal parcheggio del Lido Oasi (Rio Vivo) fino al Lido Delfino (Lungomare Nord), per la durata di circa 2 ore. Si tratta di un Silent Clean Up, dal nome di Silent Tribe, ed è il primo mai realizzato fino a oggi da Plastic Free. Silent Tribe metterà a disposizione, gratuitamente, ben 250 cuffie bluetooth grazie alle quali, chi vorrà e previa consegna della carta d'identità, potrà ascoltare gli organizzatori ed ascoltare la musica.

Si ricorda ai partecipanti di portare con sé i guanti da giardinaggio o pinze telescopiche e di coinvolgere parenti ed amici. Per l'evento, patrocinato dal Comune di Termoli, si ringrazia gli ideatori del Termoli Comics & Games e Silent Tribe per collaborazione, Bar Oltre il Caffè, Santo wine + food, Hotel Mistral, Asd Termoli Free Divers Club, Dicken's Pub, Congeav per il prezioso supporto. Un grazie va a tutti i referenti coinvolti e, sin da ora, a tutti i volontari che parteciperanno.