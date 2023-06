La mostra su Achille Pace

TERMOLI. Stasera, alle ore 18, presso lo spazio della Caffetteria 10punto5 di Termoli verrà inaugurata la mostra del maestro molisano Achille Pace. È un doveroso omaggio del Centro di Culturale "Il Campo" di Campomarino per il centenario della nascita 1923-2023 del nostro maestro molisano.

Tra le tante mostre personali a cui ha partecipato in Italia e all'Estero, si ricorda la straordinaria mostra allestita negli spazi del Centro Culturale "Il Campo" nel 1992. Pace nasce a Termoli il primo giugno 1923, a soli dieci anni si trasferisce con la sua famiglia a Roma. Inizia a dipingere nel 1943 a soli 20 anni, con una pittura per lo più di paesaggio che presenta influenze espressioniste. Dal 1957 dopo un lungo soggiorno nella capitale svizzera che gli dà modo di conoscere l'impressionismo tedesco (soprattutto la teoria e le opere di Paul Klee).

Dal 1960 inizia ad usare il filo ed altri materiali tessili come strumento d'espressione, tecnica che in un primo momento viene adoperata in modo uniforme e gestuale, ma che avrà, successivamente un andamento sempre più rigoroso e costruttivo. Nel 1980 è invitato alla Biennale di Venezia ed espone più volte alla Quadriennale di Roma.

Fondatore, insieme al suo amico Hugo Orlando, del famoso Premio Termoli.

La mostra è a cura del Centro Culturale "Il Campo" in collaborazione con il Bar Caffetteria 10pinto5, potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 15 fino al 16 luglio 2023.

