Sette cuccioli cercano casa

MONTENERO DI BISACCIA. Sono 7 i cuccioli nell'area canile dietro il Santuario della Madonna di Bisaccia da salvare.

“Ci serve un grande aiuto per tutto - scrive sui social Daniela, una volontaria con l'amore per gli animali - ma soprattutto servono adozione e stallo. La mamma necessita di sterilizzazione altrimenti tra sei mesi stiamo allo stesso punto.

Mi raccomando per chi va in quell'area di chiudere sempre la porta perché i cagnolini possono scappare, state attenti! Per chiunque volesse aiutarci servono cibo, pipette e soldi. Si può contattare Daniela al numero 345 219 1698".