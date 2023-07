«Quando il passato incontra il futuro...» a Castelmauro

Oggi pomeriggio, a Castelmauro, una "partita evento" davvero speciale è quella che dalle 17 vede in campo il Csc Castelmauro contro le vecchie glorie della società. L'appuntamento è allo stadio San Lorenzo, in contrada Fonticella. Non solo lato agonistico e amarcord, poiché il pomeriggio, aperto alla partecipazione delle famiglie, sarà accompagnato da musica, gonfiabili per bambini e anche buon cibo, grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Castelmauro.

La manifestazione, organizzata dalla società che dal 1986 porta avanti la tradizione calcistica in loco, festeggia la salvezza ottenuta nel girone B della prima categoria.