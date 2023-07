Si ritrovano i diplomati del Ragioneria 45 anni dopo

TERMOLI. Per festeggiare i 45 anni dal diploma, i ragionieri dell'istituto tecnico commerciale "Giovanni Boccardi", diplomati nel 1978, si sono ritrovati per una serata in allegria; con loro la professoressa Rachele Altobelli.

Una partecipante non abita più in Molise, Marina Alloggio, ma la voglia di ritrovare cari amici non l'ha fermata! L''augurio e l'arrivederci alla prossima reunion nel 2028 in occasione del 50° dal diploma, oppure anche prima perché l'età avanza.