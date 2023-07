Fasce deboli da tutelare, il bando per il consumo di gas

GUGLIONESI. Il Comune Guglionesi, avvalendosi della possibilità prevista dal comma 4 dell’art. 46/bis della Legge 222/2007, con deliberazione di Giunta Comunale 103/2012, ha richiesto alla società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale, la corresponsione di un canone annuo: il fondo in tal modo generatosi, pari ad € 7.143.00 (residuo 2019) viene destinato all’attivazione di meccanismi di tutela rivolti a fasce deboli di utenti denominato Fondo di tutela.

Di seguito vengono individuati i criteri e le modalità per l’assegnazione del suddetto Fondo.

La crisi socioeconomica in atto da alcuni anni sta generando nuovi processi di impoverimento e modificando le forme del disagio sociale, creando una diffusa precarietà, soprattutto per la mancanza di lavoro e per i nuovi disoccupati/cassa-integrati. Tale situazione è stata oltremodo aggravata dalla emergenza epidemiologica Covid 19. Di fronte a tali processi di impoverimento progressivo di larghi strati della società, il Comune di Guglionesi intende mettere in atto meccanismi di tutela che mirino a scongiurare fenomeni di graduale esclusione sociale, mantenendo e riattivando la capacità di autonomia economica dei cittadini che più di altri vivono la crisi economica. Il Fondo di Tutela è finalizzato a sostenere soggetti e famiglie in difficoltà o in condizioni di temporanea fragilità socioeconomica, debitamente dimostrata, anche correlata alla perdita del lavoro, promuovendo percorsi finalizzati alla progressiva autonomia di vita. Nello specifico, i contributi verranno assegnati al sostegno del pagamento delle utenze relative alla fornitura di gas ad uso domestico (sanitario e di riscaldamento - bombole) sostenute nel periodo gennaio 2019/dicembre 2019 sulla base della presentazione dei documenti comprovanti l’avvenuto pagamento.

Le domande di contributo dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Guglionesi entro il 24 luglio 2023 mediante apposito modello disponibile presso gli Uffici comunali o scaricabile dal sito: www.comune.guglionesi.cb.it secondo le modalità contenute nel presente bando. Le domande inoltrate dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal contributo.

Possono accedere al Fondo i soggetti che, alla data della presentazione della domanda e comunque fino ad esaurimento del Fondo di Tutela, sono in possesso dei seguenti requisiti: A) Cittadinanza: Comune di Guglionesi Provincia di Campobasso □ cittadinanza italiana; □ cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea; □ cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, purché il richiedente sia munito di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs. 286/98 e successive modifiche. B) Residenza anagrafica nel Comune di Guglionesi; C) Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, risultante da valida certificazione ISEE, calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98, così come modificato dal DL 21/22 non superiore a 12.000,00 euro; D) Non essere debitori di somme nei confronti del Comune di Guglionesi a meno che abbiano sottoscritto una rateizzazione del debito e vi adempiano regolarmente. Saranno ammesse a rimborso le bollette relative al consumo di gas pagate durante il periodo 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

