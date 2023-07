Addio a Nicola Mucci, uno degli "scugnizzi" del borgo

TERMOLI. Addio a uno degli “scugnizzi” del borgo antico, Nicola Mucci, nostro amico d’infanzia.

Quante storie da ragazzini, i giochi per le vie del paese vecchio, la semplicità di una vita in quegli anni che materialmente a un bambino in sostanza non regalava nulla d’importante, ma qualsiasi cosa pur piccola per noi di quegli anni in bianco e nero era pur sempre qualcosa.

Le gustose incursioni nel negozietto in via Pustierla di Mari’ Verzell. Monopattini costruiti con quattro pezzi di legno e le ruote fatte con i cuscinetti a sfera prelevati tra gli scarti delle officine meccaniche, quando giocavamo a u’ Negus (la versione termolese di guardie e ladri).

A strapparlo agli affetti un male incurabile, un pensiero di cordoglio profondo alla moglie Raffaella che non l’ha mai lasciato solo, assieme ai figli, Giuseppe e Daniele che riusciranno a continuare a seguire la traccia che a loro aveva segnato.

Sempre con la battuta pronta, l’ultima volta ci siamo salutati a un matrimonio, cantammo insieme ad altri parenti e amici ‘U battellucce.

Cordoglio anche alla nuora Simona, al fratello, l’amico Antonio Mucci, direttore artistico del gruppo folklorico marinaro 'A Schaffette, alle sorelle Rosa, Silvana e Tina con le loro famiglie.

I funerali hanno luogo questo pomeriggio alle 16.30 presso la Cattedrale partendo dalla casa funeraria Jovine in via Egadi 7, a Termoli.