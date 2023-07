Giornate nazionali contro il lavoro povero

ven 14 luglio 2023

GUGLIONESI-TERMOLI. Il 14-15- 16 luglio si terranno le giornate nazionali contro il lavoro povero.

Unione Popolare sarà presenti a Guglionesi, sabato 15 luglio dalle ore 17 alle 20 in viale Regina Margherita “Lungomare”, mentre domenica 16 luglio a Termoli in Corso Nazionale, imbocco via Adriatica, sempre dalle 17 alle 20.