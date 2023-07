Norberto Lombardi martedì sera a "Scrittori al parco"

TERMOLI. Per la rassegna "Scrittori al parco" secondo appuntamento martedì 18 luglio ore 18.30 al Teatro Verde. Ospite lo scrittore Norberto Lombardi con il suo ultimo libro "Altrove - Intellettuali molisani nella diaspora".

Docente, storico ed in particolare studioso della storia molisana e dell'emigrazione, Lombardi è componente del Consiglio generale degli italiani all'estero ed autore di numerosi saggi su tale tematica. In "Altrove" sono raccolte le esperienze di personalità di origine molisana che, in varie ondate migratorie, hanno svolto o svolgono la loro vita e il loro impegno culturale e professionale all'estero.

"Affermarsi e realizzarsi altrove", un'analisi del fenomeno che, attraverso la bellezza delle varie storie narrate, offre al lettore numerosi e stimolanti motivi di riflessione. Dialogherà con l'autore Antonio D'Ambrosio, vice presidente del Consiglio generale dei mlolisani nel mondo, anche lui profondo conoscitore dei temi legati all'emigrazione.

Un incontro da non perdere.