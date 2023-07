“Open day” per i passaporti

ISERNIA. Per agevolare i cittadini che desiderano richiedere il rilascio del passaporto, la questura di Isernia ha programmato una nuova apertura straordinaria al pubblico dell’ufficio preposto, per l’acquisizione delle istanze senza la necessità della prenotazione on line con appuntamento.

Sabato 22 luglio lo sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura sarà aperto al pubblico dalle ore 8 alle 13.

Chiunque ne abbia necessità, potrà presentarsi allo sportello munito della prevista documentazione, allegando fotocopia del documento di identità, inoltre si precisa che potranno presentare istanza tutti coloro che hanno la residenza, domicilio o dimora nel territorio della provincia di Isernia.