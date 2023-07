Ciao Toni, sale in cielo a soli 42 anni

TERMOLI. È salito in cielo a soli 42 anni, unanime cordoglio per la prematura scomparsa di Toni D'Angelo, titolare del Piccolo Bar e tifoso del Termoli calcio 1920, dai cui supporter sono giunti i messaggi social di cordoglio tra gli altri. Ne danno l'annuncio: la mamma Giusiana, la sorella Luana, gli zii, i cugini ed i parenti tutti. I funerali avranno luogo in Termoli, venerdì 21 luglio alle ore 16.30, nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, partendo dalla Casa Funeraria Iovine in via Egadi, 7.