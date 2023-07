"Non c'è futuro senza memoria"

TERMOLI. «Mattina di sabato 21 luglio 2001 arrivo a Genova della delegazione Molisana per la manifestazione contro il G8. Ci hanno fatto scendere a Quarto dei Mille (a piedi abbiamo raggiunto il centro) anziché a Genova Brignole dopo un Viaggio allucinante per via delle deviazioni che hanno fatto fare al Treno per arrivare a Genova.

Vogliamo sempre ricordare le cose buone e giuste che abbiamo fatto contro i nuovi Imperialismi contro la globalizzazione che ci hanno portato a questa situazione di guerre, cambiamenti del clima (come le temperature di questi giorni confermano), aumento della povertà, ecc. ecc. Non c'è futuro senza memoria». Pasquale Sisto.