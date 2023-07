A cinque anni dalla scomparsa di Donato Campofredano

GUGLIONESI, Ci sono dolori che non passano. Ci sono dolori che ti lacerano dentro ai quali non sai dare un senso e non sai dare una risposta.

Sono passati 5 anni, dalla tragica scomparsa di Donato Campofredano, il giovane guglionesano che, in sella alla sua moto, perse la vita sulla statale 16.

Giovane, bello, premuroso e pieno di energia e di vita. Così lo ricordano tutti.

In ogni gesto quotidiano. In ogni rombo di moto.

Il dolore insormontabile non si colma.

Ci piace pensare che sia diventato un angelo.

Lo vogliamo immaginare in un cielo pieno di stelle, dove tutto è luce e colore, come lo era lui per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Lo vediamo negli occhi e nei sorrisi di mamma Katia e delle amate sorelle Rosaria e Anna. Siamo sicuri che, su quell'altare, a settembre, percorrerà tutta la lunga navata al braccio della mamma. Sarà lì presente a testimoniare il grande amore, la grande forza che mamma Katia lascia a tutti ogni giorno come insegnamento. Sarà lì come sempre nei cuori di tutti.

Ciao Donato, noi ti amiamo sempre più forte e speriamo che il nostro amore ti arrivi fin lassù.

Sii balsamo per i nostri cuori perché la tua assenza è troppo assordante.

Una messa in suffragio si terrà oggi pomeriggio, venerdì 21 luglio alle 18:30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, mentre alle 18 gli amici bikers si ritroveranno a "Castellara" per poi partire alla volta del luogo dell'incidente in territorio di Petacciato sulla Statale16, alle 19:30, invece, si recheranno presso il cimitero comunale di Guglionesi.