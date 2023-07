Flusso idrico sospeso a Larino

LARINO. A causa dell’eccessivo consumo in zona Monte e valle Cerasa il flusso dal serbatoio campitelli verrà chiuso alle ore 15 al fine di evitare la chiusura totale nella giornata di domani domenica si raccomanda di non usare l'acqua in modo improprio per uso irriguo.