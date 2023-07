Omaggio a Italo Calvino con Dario Pontuale

Scrittori al Parco e non solo

Scrittori al Parco e non solo dom 23 luglio 2023

TERMOLI. L'omaggio della Casa del Libro per il centenario di Italo Calvino. Martedì 25 luglio il critico letterario Dario Pontuale sarà ospite della Casa del libro a Termoli, dove racconterà "Le città invisibili" di Italo Calvino, con letture affidate all'attrice termolese Franca Sciarretta.

L'incontro fa parte della rassegna "Scrittori al parco," tuttavia, per il previsto ulteriore rialzo delle temperature, non si terrà al Teatro Verde, ma avrà luogo presso la sala convegni Centro Ecclesia Mater, in piazza Sant'Antonio, alle ore 19. Ingresso gratuito La cittadinanza è invitata a partecipare.