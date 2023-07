Il 12enne Filippo Di Iorio al Benevento calcio

CAMPOLIETO. Sono tanti i giovanissimi talenti molisani che si mettono in mostra nel mondo del calcio e che catturano l'attenzione dei club professionistici. Un nuovo traguardo raggiunto per il 12enne centrocampista Filippo Di Iorio, che farà parte degli esordienti del Benevento, «un grande in bocca al lupo da tutti!»