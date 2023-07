"I rzzll d na vicchj" in piazza

GUGLIONESI. A grande richiesta e dopo il fantastico successo, la compagnia teatrale i Di(a)lettanti, proietterà su un maxi schermo la loro ultima opera in vernacolo guglionesano.

"Vi aspettiamo, numerosissimi, domenica 30 luglio, in piazza del Municipio, a Guglionesi, alle ore 21:30 per guardare insieme a voi, il nostro ultimo grande successo: I rzll d na vicchj. Non mancate!".