Poesie in alta quota

MORRONE DEL SANNIO. Un appuntamento culturale importante che apre le iniziative nel mese di agosto. La manifestazione, dedicata a Calliope, si deve al Comune di Morrone.

Sul Piano del Cavaliere, oggi 1° agosto alle ore 1, un programma di tutto rispetto. Qui in alta quota, dove, tra le case di pietra, un'iscrizione solenne ricorda la presenza del generale Montgomery per aver guidato, nell'ottobre del 1943, l'avanzata delle truppe alleate, risuonerà il canto dei versi verso un mondo che ci appartiene. La sensibilità dell'anima si farà sentire tra il linguaggio silente delle pietre del luogo, che, puntualmente, affascina, suggerisce e colpisce. La sindaca Stefania Pedrazzi, sensibilissima ai tracciati del cuore sul territorio, porterà i saluti al gruppo dei poeti provenienti anche da fuori regione. Cresce così la sensibilità nel borgo delle chiese e delle abbazie, alle spalle dell'austera chiesa di Santa Maria Maggiore che spicca in alta quota.

Lina Ambrosio e Luigi Pizzuto conducono l'iniziativa culturale. Dopo l'introduzione musicale della poetessa Rossella De Magistris, ecco il gruppo di scrittori che animerà la serata: Lucia Bocale, Antonietta Caruso, Walter Cordone, Rossella De Magistris, Adelina Di Cienzo, Paola Di Giannantonio, Natalina Di Legge, Maria Carmela Mugnano, Gabriella Paduano e Luigi Pizzuto.