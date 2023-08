L'estate a Montemitro

MONTEMITRO. A partire da stasera, sarà un agosto tutto da vivere a Montemitro, all'insegna delle attività promosse dalla Fondazione "Agostina Piccoli". Oggi scade il termine per la presentazione delle opere letterarie al concorso "Fondazione Piccoli".

Questa sera, dalle 18 alle 20, le opere saranno in esposizione al Caffè Linguistico-Letterario. La cerimonia di premiazione, sotto le stelle di San Lorenzo, il 10 agosto alle 21, in piazza del Popolo, per la serata croato-molisana "Vecera Na-Naspo". Non solo, anche premiazione del premio letterario "Dubravko Horvatic" di Zagabria. Prevista anche la presentazione di un nuovo libro, "S Nasimi Rici 7", e l'esibizione del gruppo folkloristico "Jedinstvo".