Cinque dipinti di Ursula Manes

TERMOLI. Manes Ursula nata a Basilea Svizzera, residente a Parma, Maestro d’Arte e Laurea conseguita presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma.

Artista concettuale - Affermato Interior Designer che lavora tra Milano e Parma.

Ideatore dell’” Arch-Project Relazionale”, nuovo metodo di progettazione per il mondo dei designer indoor e outdoor, a breve l’uscita della pubblicazione.

Formatore culturale e professionale.

Presente una sua opera presso la Fondazione MacTe.

Una sua opera è di proprietà del ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Presenta su RAI 3, studio personale sulla “Quarta dimensione” sull’ambito pittorico.

Presente in passato su diversi programmi di Rai 1, come inventore di idee, con Luca Sardella, Corrado tedeschi e Isabella Isoardi.

Direttore Artistico della Cartella “Nodi Liberi” facente parte della Collana Editoriale i Sinestetici. Collabora con Ponti x l’Arte Associazione Culturale Ets, presente a Milano con le opere.

Circondata dall’arte fin da bambina ha sperimentato da sempre percorsi nuovi e innovativi.

Negli ultimi eventi è stata presente presso la galleria d’Arte "Ponti per l'arte” “Omaggio Giuseppe Verdi con, Volo sulle note Verdiane”.

Di Lei diceva il professor Alfonso Piancastelli "che i suoi metodi di introspezione sono lontani dalla dimensione dell’occhio per penetrare nel pensiero della realtà figurata…

Un mondo che non impropriamente esclude la presenza dell’uomo che però è presente dentro il bagaglio di interiorità fino a rimanere disperatamente solo per poi liberarsi nella totalità della dimensione piu’ intima”.

Di lei diceva Luis Marin “Che il simbolismo del silenzio che Manes provoca oltrepassando il limite della memoria contemporanea con la visione medianica del ricordo costruttivo dell’infanzia.

Traduce in opera pittorica la contrapposizione del “vuoto ambientale” o le abitudini visuali comuni con configurazione di istanti kafkiani e sospensione emotiva del tempo come ricerca artistica dell’esitazione”.

Di Lei diceva professor Torquato Lo Mele “la tela diventa una struttura autonoma, autosufficiente ma, realtà a sé, che l’artista oppone al mondo, anche a costo di costruire con coraggio immagini anti graziose. Una novità c’è: all’origine del segno, la Manes intuisce e scopre qualcosa di profondamente organico e vitale…”

Tra i suoi docenti che hanno segnato in modo significativo c’è stato il professor Nato Frascà, porgendo uno strumento “lo scarabocchio” come percorso che definisce un viaggio dentro sé stessi, seguendo il percorso rilasciato dal segno. Per la psicologia è un metodo di auto-indagine caratteriale.

Docente presso l’accademia delle Belle Arti Bari, l’artista Michele De Palma, ha regalato i dettami profondi dell’Arte contemporanea alla Manes, negli anni che ha frequentato come sua allieva.