ROCCAVIVARA. “Con API si vola”, recitava un vecchio carosello. Il mondo apistico in realtà non era per nulla contemplato, se non nel gioco di parole. Concedendoci un pizzico di licenza poetica, abbiamo notato negli occhi dei protagonisti della terza edizione della Festa di Comunità – Festa del Miele lo spirito libero e proiettato in avanti proprio di chi è capace di Volare.

Roccavivara, 2021: sotto la spinta propulsiva dell’Amministrazione Comunale e del consigliere comunale delegato alle Attività Produttive Luigi Di Nunzio, inizia l’avventura nel mondo apistico di molti cittadini (non solo di Roccavivara) che grazie alla formazione, al coordinamento ed all’assistenza del Gruppo Cooperativo VolAPE sono diventati apicoltori, insediando sul territorio decine di arnie fino a costituire un Associazione denominata “Apiario di Comunità della Valle del Trigno”.

Lunedì 31 luglio si è svolta proprio a Roccavivara la Festa del Miele, giunta alla sua terza edizione. Se la prima fu soprattutto una presentazione dell’Associazione, la seconda rappresentò la celebrazione del primo miele prodotto dagli apicoltori associati. Quest’anno la parola forse più calzante è Espansione, concetto in qualche modo declinato come filo conduttore nelle parole degli intervenuti (figure istituzionali, accademiche nonché esperti del settore).

Ad aprire la serata è stato il giovane presidente dell’Associazione Apiario di Comunità della Valle del Trigno Emanuele Antenucci, che ha ripercorso i passi dell’associazione in questi tre anni condividendo dati che documentano il percorso di crescita in atto in termini di apicoltori iscritti (soprattutto nell’ottica della vocazione extra-comunale dell’Associazione), produzione di miele, diversificazione delle qualità. Ed ha ringraziato gli iscritti, le istituzioni e quanti durante tutto l’anno hanno sostenuto l’Associazione.

Nel suo saluto, il Sindaco di Roccavivara Angelo Minni avvalorato il ruolo dell’apicoltura come motore per lo sviluppo sostenibile del territorio; ha fatto riferimento inoltre al bando comunale emanato grazie al fondo di sostegno per i comuni marginali, grazie al quale una giovane socia dell’Associazione ha potuto aprire un laboratorio per la smielatura proprio a Roccavivara, sottolineandone la portata in termini di integrazione con il territorio, opportunità per gli apicoltori, esempio di intraprendenza giovanile.

I successivi interventi del Presidente GAL Molise Rurale Paola Moscardino e del Prof. Antonio De Cristofaro dell’Università del Molise ha approfondito il tema delle “opportunità legate alla creazione del Distretto del Miele”, che è una delle azioni strategiche che verranno attuate per lo sviluppo rurale sostenibile della nostra regione. Sono stati presentati i risultati di alcune ricerche condotte in collaborazione tra Unimol e GAL Molise, che hanno soprattutto dimostrato anche alle nostre latitudini il ruolo fondamentale delle api per la conservazione degli ecosistemi; ma è stato anche posto l’accento sull’importanza delle iniziative e dei progetti di sostegno che il GAL Molise ha intrapreso per gli apicoltori locali anche grazie alla proficua collaborazione con l’istituzione universitaria; progetti che sono volti alla crescita qualitativa ed al miglioramento della competitività del settore.

Il Dr. Cassandro Manlio, agronomo ed esperto in consulenza professionale e finanziaria anche in ambito agricolo, ha incentrato il suo intervento soprattutto sulla necessità, anche nel settore apistico, che i vari produttori facciano rete lavorando secondo metodi ed obiettivi comuni, perché la Collaborazione tra apicoltori è mezzo essenziale per promuovere l’apicoltura locale ed al contempo per affrontare anche le insidie e le sfide che il cambiamento climatico sta portando.

Infine, ha preso la parola Riccardo Terriaca, Coordinatore e Consulente Apistico, esponente dell’associazione VolAPE e fin dall’inizio punto di riferimento e sostegno per i “neo-apicoltori” della Valle del Trigno. Riccardo, proprio forte di questo rapporto, ha elogiato l’impegno ed i risultati ottenuti dall’Associazione, frutto di lavoro di squadra, unità di intenti e passione; ed ha nel contempo evidenziato il valore della partnership tra Associazioni, Istituzioni, settore privato e società civile.

La seconda parte della serata ha visto il taglio del nastro per l’inaugurazione del Laboratorio per la Smielatura che sarà gestito dalla socia dell’Associazione Ilenia Mastroiacovo; questa attività sarà un punto di riferimento per gli apicoltori di tutto il territorio offrendo possibilità di valorizzazione e diversificazione del prodotto.

Il buffet offerto dai soci apicoltori, una torta speciale chiaramente a base di miele, l’esposizione del primo miele stagionale e della buona musica dal vivo hanno dato il giusto e festoso seguito alla terza Festa di Comunità dell’Associazione Apiario di Comunità Valle Trigno.

