La settimana della stereoscopia

PETACCIATO. Con il Patrocinio del Comune di Petacciato, in occasione dei cento anni dalla nascita di Petacciato, lunedì 7 agosto, a cura di Maria Teresa Boghetich, si svolgerà la Settimana della Stereoscopia, ovvero come imparare il metodo per realizzare foto in 3 Dimensioni. L'evento è gratuito.

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti.

Per realizzare foto 3D non servono attrezzature costose, basta uno smartphone, un po’ di fantasia e… il laboratorio condotto da Maria Teresa Boghetich in collaborazione con l’associazione “Karamella”, dove imparare a scattare immagini tridimensionali grazie alla stereoscopia: un nome difficile per una tecnica semplice e divertente!

Se hai voglia di mostrarci il tuo mondo a tutto tondo, ti aspettiamo al Central PETacciato per imparare a realizzare e a vedere le tue foto in 3D con l’aiuto degli stereoscopi Lite Owl della London Stereoscopic Company del mitico Brian May dei Queen.

A conclusione del laboratorio, potrai esporre il tuo lavoro migliore in una mostra a cielo aperto sabato 12 agosto 2023.

Per informazioni:

- Info@stereoscopy4kids

- 3314471078 (Central PETacciato)

- Instagram: @stereoscopy4kids