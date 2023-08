La "pampanella" tra passato, presente e futuro

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il 7 agosto, alle ore 19:30 presso piazza Domenico D'Adderio, in occasione della Sagra della Pampanella che avrà luogo l'8 agosto come ogni anno, l'associazione Lagrandeonda ha organizzato un convegno in cui si mescolano i piani della storia, del gusto e dell'innovazione.

Ospiti Giuseppe Zio, Giuseppe Colucci e Maurizio Santilli.

La pampanella nella storia del nostro territorio": Giuseppe Zio, storico

"La pampanella fra realtà e potenzialità del nostro presente": Giuseppe Colucci, imprenditore

"la pampanella come futuro di qualità": Maurizio Santilli, insegnante e ambasciatore del gusto

Saluti di Giovanna Di Bello, presidente dell'associazione lagrandeonda

Saluti di Giovanni di Matteo, sindaco di San Martino in Pensilis

Moderatrice del convegno: Pina Tozzi.