Corteo storico: l'arrivo di Skanderbeg

PORTOCANNONE. Dalle 19, corteo storico in paese. «La comunità arbereshe di Portocannone ama la sua storia e con questa iniziativa intende rappresentare, in qualche modo visivamente, l’orgoglio e la fierezza delle sue origini, nel segno di una sempre forte vicinanza emotiva ai fratelli albanesi e agli italiani-albanesi, “gjaku i shprishur”.

letteralmente “il sangue sparso”, espressione usata, e amatissima, per definire la loro fratellanza e l'appartenenza ad un unico Popolo, “sparso” sia in Italia che nel mondo», sottolinea l'assessore alla Cultura, Valentina Flocco. L’evento si svolgerà in seno alla Festa della Pro Loco Skanderbeg.