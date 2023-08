La sagra della pampanella

Sagra della pampanella a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una delle caratteristiche che rendono unica San Martino in Pensilis e non solo nel basso Molise: la pampanella. Dopo il convegno di ieri sera, oggi, martedì 8 agosto, dalle 20.30, in piazza Umberto, ci sarà la sagra vera e propria della pampanella. Numeri record nell'ultima edizione, con 10mila persone. Sarà battuto? E' quello che auspica il primo cittadino, Giovanni Di Matteo. Buona pampanella a tutti.