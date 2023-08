Stelle, Santi & Taranta

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Giovedì 10 agosto dalle ore 21.30 si alzerà il sipario sulla edizione 2023 di Stelle, Santi &Taranta. Una kermesse musicale giunta alla sua 15esima edizione che si svolge nella suggestiva area di Sant'Elena tra San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano. Sul palco come sempre proposte musicali di ampio richiamo.

Ad aprire "Etilisti Noti" gruppo che piace definirsi del Cantautorato Forlivese.Nasce nel 2012 dalla passione per la musica popolare cantautorale italiana e internazionale. Un percorso musicale quello della band che si basa sull'esperienza fatta sul campo, dapprima nei pub e locali della zona, arrivando, nel giro di poco tempo, a partecipare a concerti ed eventi in tutta l'Emilia Romagna. Negli anni il gruppo si è specializzato nella musica irlandese. Il primo disco ''Rovra'' del 2018 è un lavoro svolto alla ricerca dei suoni d'Irlanda che porterà il gruppo, in quegli stessi anni, ad esibirsi su palchi di festival in tutta Italia.

Gruppo della serata è il Canzoniere Greganico Salentino.

"Il gruppo è composto dai protagonisti dell'attuale scena pugliese, che reinterpretano in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre pizzica tarantata rituale, che aveva il potere di curare attraverso la musica, la trance e la danza il morso della leggendaria Taranta. Gli spettacoli del CGS sono un'esplosione di energia, passione, ritmo e magia, che trascinano in un viaggio dal passato al presente sul battito del tamburello, cuore pulsante della tradizione salentina".