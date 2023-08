Riccardo Trombetta al Bellevue

TERMOLI. Il noto inviato speciale di Striscia la Notizia Riccardo Trombetta (nessun ramo di parentela, solo collega giornalista) si è concesso una serata di relax nel noto locale ristorante Bellevue di Termoli.

Riccardo Trombetta è legato a Termoli per via della sua dolce metà, originaria della città adriatica, quindi conosce bene il territorio e il Molise, infatti non appena gli impegni glielo permettono viene a farci una capatina rilassante come quella di gustare buoni piatti pesce da Fernando Lafratta del Bellevue.

«Un saluto da parte di Riccardo a tutti i lettori di Termolionline e buone vacanze a tutti, ci rivediamo a settembre coi servizi di striscia la notizia», il saluto dell'inviato speciale.

Galleria fotografica