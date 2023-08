La "Notte bianca" a Petacciato

PETACCIATO. Sabato 12 agosto, a partire dalle ore 21, su viale Pietravalle a Petacciato, ci sarà la "Notte bianca".

Gonfiabili, baby dance e mascotte per i più piccini. Visita guidata del borgo antico e "Biblio by night" per i più grandi.

Alle 23 sarà la volta della Jovanotti tribute band e, a partire dalle 23, la "Silent disco".