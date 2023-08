Ferragosto: la raccolta differenziata nei comuni del basso Biferno

BASSO MOLISE. Si comunica che, come da nota della Ditta Impregico dell'8 agosto 2023, in occasione della festività del 15 agosto sarà effettuata la sola raccolta per le utenze domestiche e non domestiche come prevista dal calendario.

Il centro di raccolta resterà chiuso.