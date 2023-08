Festa Biancoceleste a Portocannone

PORTOCANNONE. Un sabato sera a tinte speciali, quello di oggi a Portocannone. Nella zona artigianale (Pip), infatti, ci sarà la tredicesima Festa Biancoceleste, organizzata dal Carro dei Giovani.

Dalle 20 musica dal vivo con JoeDj e un menù di tradizione e succulento, come pasta al sugo con "cingaridhe" (impasto di salsiccia), pecorara o polpette in umido e la novità del 2023: bruschette con tartufo. Il vassoio viene offerto a 15 euro, con primo, secondo, contorto, acqua, pane, frutta e dolce. Prevista anche un'area per bambini, dove il divertimento sarà assicurato coi giochi gonfiabili.