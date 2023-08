Carnevale di Larino Summer Edition

LARINO. Oggi, domenica 13 agosto, presso l’Ente Fiera di Larino torna l’attesa edizione estiva del Carnevale di Larino con una Summer Edition 2023 tutta da scoprire.

L’Associazione Larinella e i gruppi costruttori hanno organizzato un evento di musica e giochi per mantenere vivo lo spirito del carnevale anche d’estate, protagonisti i giganti di cartapesta dell’edizione invernale che faranno da cornice all’evento.

Per l’occasione sono previsti laboratori e attività ludiche per bambini e per adulti a partire dalle 18.30, laser game, gonfiabili e tanta musica. I gruppi coreografici intratterranno gli spettatori dalle ore 20.00 per dare il via ad una serata danzante che si concluderà a tarda notte. Special guests della serata, per un frizzante Dj Set sotto le stelle, Roberto Molinaro e Sandro Bit from Cocorico.