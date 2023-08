Continua l'omaggio del Molise a Lucio Dalla

URURI. Continua l'omaggio del Molise a Lucio Dalla con il concerto della band "L'ultima luna" ad Ururi. Dopo il grandissimo successo riscosso a Termoli, i Lucio punto zero, continueranno a portare nei centri molisani il loro originale omaggio al cantautore bolognese e come annunciato lo faranno con un nuovo nome e una nuova veste grafica. Infatti, la band fondata da Vincenzo Limongi e Cristiano Peschi, che si è esibita pochi giorni fa nella cittadina adriatica, in un vero e proprio bagno di folla, proseguirà il suo viaggio in Molise con il nome: "L'ultima luna", titolo di uno dei brani più significativi di Dalla.

La seconda tappa del tour molisano si terrà in Piazza Monsignor Tria ad Ururi, alle ore 21:30, concerto organizzato dal Comune di Ururi, nell'ambito dell'Estate Ururese, ingresso libero. Questa seconda tappa de "L'ultima luna" sarà un'ottima occasione per coloro che non avendo potuto assistere alla prima avranno così l'opportunità di rivivere la musica e la poesia del cantautore bolognese magistralmente rievocate dal cantante e pianista Vincenzo Limongi e i suoi ottimi musicisti.

Il gruppo è composto da: Vincenzo Limongi - voce, pianoforte, Stefano Barbaresco - chitarra elettrica, Giorgio De Luca - tastiera, pianoforte, Guido Zanolini - basso elettrico, Cristiano Peschi - batteria, voce, Giovannino Giangiacomo – percussioni.