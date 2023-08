Festa di San Rocco in Cattedrale

TERMOLI. «Fratelli nella fede, ancora una volta siamo invitati a fare memoria della protezione potente di San Rocco in favore della nostra Città. Imitiamo questo Santo, modello di eccezionale carità, che in tante zone d'Italia venerano come loro protettore.

Ricorriamo a Lui e preghiamo per questa nostra società, vittima di ben altro tipo di "Pestilenza", chiedendogli un forte amore a Dio e ai fratelli».

È questo il messaggio diffuso in occasione della festività di San Rocco, in programma dopodomani, 16 agosto, alla Basilica Cattedrale di Termoli. Prima santa messa alle 8.30, alle 18.30 la Solenne Celebrazione Eucaristica. Alle 19.30 la Processione, con la banda "Città di Monteroduni".