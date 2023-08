“Donna Fortuna e i suoi amori”

URURI. Un grande pomeriggio letterario in compagnia di Simonetta Tassinari per la presentazione del suo libro: “Donna Fortuna e i suoi amori”. L’appuntamento è per domani, giovedì 17 agosto, alle 18, presso il Caffè letterario.

Proposto da Marcello Rotili al Premio Strega 2023 con la seguente motivazione:

«La narrazione, serrata e coinvolgente, intreccia con eleganza, in un gioco ripetuto di giustapposizioni, la tormentata biografia dell’avvenente figlia e sorella di poverissimi contadini anarchici della bassa padana con la costruzione delle grandiose navi di Nemi disposta dal megalomane Caligola, con il loro affondamento ordinato da Claudio quale forma di damnatio memoriae del suo predecessore e ancora con le vicende del loro impegnativo recupero archeologico dalle acque del lago sui Colli Albani (...) Donna Fortuna e i suoi amori può essere definito un romanzo di formazione: intenso ed avvincente, nel serrato svolgimento della storia personale della coraggiosa protagonista evidenzia i connotati dell’epoca in cui ne è ambientata la vita avventurosa».