"Ogni goccia conta"

CAMPOBASSO. L'Avis provinciale svolgerà la manifestazione "Ogni goccia conta", al fine di sensibilizzare i donatori della provincia di Campobasso con un open day, in programma domenica 27 agosto, dalle ore 9, con donazione in autoemoteca presso l'area sosta bar Biferno, interverranno le sezioni Avis comunali del territorio della provincia di Campobasso.

Per chi è donatore ed è interessato alla donazione per la giornata di domenica 27 può prenotarla in anticipo (entro e non oltre sabato 26) al numero del presidente provinciale Antonio Forcione 338.5420284.