Torna a viaggiare il Trenino Dotto

TERMOLI. Torna a disposizione degli utenti, turisti e non solo, famiglie e bambini, il trenino Dotto della Gtm. Conclusa la sessione di manutenzione che ha costretto il convoglio ai box nella settimana di Ferragosto. Da stasera, a partire dalle 19, si viaggia, almeno fino a mezzanotte. Tragitto ormai consolidato, da via Roma, di fronte al Castello Svevo, scendendo sul lungomare Nord Cristoforo Colombo, rientro verso il centro, via Mario Milano e quindi sulla strada del porto fino al capolinea.