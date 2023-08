La classe 1963 festeggia a Tavenna

TAVENNA. Raduni generazionali. Sono quelli di chi compie gli anni nella cifra tonda, specie dai 40 in su. Protagonisti della reunion alcuni sessantenni di Tavenna, tutti rigorosamente classe 1963, che si sono ritrovati in questo sabato di agosto per celebrare un compleanno speciale, vissuto in quest'annata 2023, col classico taglio della torta e il brindisi. A loro gli auguri del sindaco Paolo Cirulli e dell'amministrazione comunale. Prossimo step i '70, ma mancano 10 anni, godeteveli intensamente.