Caccia al tesoro

LARINO. Il Comune di Larino e il Centro Sociale "Il Melograno", in collaborazione con Creatori di Sorrisi, presentano la Caccia al Tesoro. «Scaricate la modulistica tramite il QR code in fondo alla locandina e seguite le istruzioni!

Appuntamento il 22 agosto in piazza Vittorio Emanuele. Iscrivetevi numerosi! Ancora pochi giorni per iscriversi. Per qualsiasi informazione scrivere a melogranolarino@gmail.com o al numero 3478268434».