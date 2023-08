Il baritono Marco Santoro ritorna in Molise e incanta la platea

MACCHIA D'ISERNIA. Grande musica a Macchia d’Isernia, Marco Santoro colpisce ancora e rapisce il pubblico nuovamente a distanza di 28 anni.

Un ritorno speciale a Macchia d’Isernia, quello del baritono Marco Santoro. Una serata emozionante e apprezzata dal numeroso pubblico intervenuto, per accogliere il baritono di origini molisane a braccia aperte.

Considerato erede della grande scuola baritonale italiana, Marco Santoro è stato uno dei giovani cantanti più apprezzati della sua generazione. Ha sempre interpretato primi ruoli accanto a grandi soprani internazionali tra i quali A. Gheorghiu, M. Devia, C.G. Domas, F. Cedolins e tenori del calibro di R. Vargas, M. Alvarez, A. Safina,V. Grigolo, L. Bartolini.

In giro per l’Italia con la sua musica ma con un pezzettino di cuore sempre in Molise.

E il concerto speciale del suo ritorno “La Mia Terra, la Mia Gente’ ha ottenuto consensi e applausi calorosi per tutta la serata.

Sotto le stelle e nella suggestiva Piazza Baglio, il baritono Santoro, il soprano Cristina Piperno e il pianista Mirco Roverelli hanno offerto un magnifico itinerario sonoro di Arie d’Opera e indimenticabili melodie.

