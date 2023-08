Sophia Casolino "reginetta" in piazza Monumento: è lei Miss Mondo Molise

TERMOLI. La 19enne Sophia Casolino ha vinto la finale regionale di Miss Mondo Italia nel Molise, ospitata per la seconda volta dalla città di Termoli.

Evento organizzato ieri sera in piazza Monumento dall’Agenzia Mika Production e Fourevent Agency esclusivisti per Molise e Abruzzo del concorso in collaborazione con l’imprenditore termolese Francesco Topini.

