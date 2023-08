"Anche una cena può aiutare", in piazza con la Lilt

GUGLIONESI. In collaborazione con la Lilt- Associazione Provinciale di Campobasso - e nell’ambito del progetto “Km di solidarietà” - per il trasporto di malati oncologici - domenica 27 agosto, presso la Villa Comunale di Guglionesi, alle ore 21, si terrà una cena di raccolta fondi, con piatti tipici locali e intrattenimento musicale: un momento di confronto per comprendere l’importanza di una realtà che spesso, si fa fatica a voler vedere e affrontare.

La quota di partecipazione è di 7 euro e il ricavato verrà devoluto interamente alla Lilt.

“Ogni dono è una speranza” e anche una cena può aiutare.

Vi aspettiamo fiduciosi per uno scopo comune.